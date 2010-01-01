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Пеналы, сумки, тубусы
Папка
Пенал
Сумка
Тубус
Чехол
Мольберты
Лира
Настольный
Станковый
Студийный
Тренога
Хлопушка
Этюдники
Планшеты
Фартуки
Карандаши
Наглядные пособия
Инструменты и принадлежности
Пастель, мел художественный
Сангина, сепия, соус
Наборы для художника
Растушевка, наждак, прочее
Каллиграфия
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Карандаш
Кисть
Коробка
Краска
Маркер
Набор
Перо
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Тушь
Фломастер
Чернила
Шитье
Нитки
Швейные
Армированные
Вышивальные
Капроновые
Лавсановые
Металлизированные
Мононить
Отделочные
Х/Б
Эластичные
Иглы
Ручные
Для закалывания
Молнии
Металл
Спираль
Трактор
Ткани
Для пэчворка
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Для декора
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Шлевка
Фурнитура шторная
Зажимы
Люверсы
Кольца
Крючки и клипсы
Подхваты
Утяжелители
Кисти
Шторная лента
Хольнитены
Цепочка
Кнопки
Пуговицы
Блузочные
Детские
Джинсовые
Для вязаных изделий
Для декорирования
Для обтяжки
Для рукоделия
Для спецодежды
Для творчества
Для шарфов
Костюмно-плательные
Костюмные
Пальтовые
Рубашечные
Шубные
Декоративные ленты
Атласные
Бархатные
Бахрома
Декоративные
Жаккардовые
Капроновые
Кружево
Металлизированные
Отделочные
Шелковые
Наборы лент
Технические ленты
Брючные
Для вешалок
Кант
Корсаж
Косая бейка
Окантовочные
Киперные
Эластичные
Тесьма усиленная
Регилин
Клеевые
Прикладные
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Шторные
Ножницы
Украшения
Нашивки
Термоаппликации
Аппликации самоклеющиеся
Пайетки
Стразы
Цветы
Украшения
Подвески
Шнуры
Витые
Кожаные
Металлизированные
Силиконовые
Сутаж
Хозяйственные
Для плетения
Отделочные
Для рукоделия
Эластичные
Шнурки для обуви
Швейные принадлежности
Принадлежности для кроя
Инструменты для шитья
Аксессуары для шитья
Органайзеры
Светильники
Наборы для шитья
Шкатулки
Красители для ткани
Швейная техника
Машины швейные
Оверлоки
Машины вышивальные
Ткацкие станки
Принадлежности для машин
Бисероплетение
Бисер
Ассорти
Квадратный
Круглый
Овальный
Рубка
Стеклярус
Фигурный
Иглы бисерные
Для бисероплетения
Для вышивания бисером
Инструменты
Бокорезы
Инструмент
Лоток
Набор
Органайзер
Пинцет
Приспособление
Спиннер
Тонкогубцы
Фурнитура
Техническая
Декоративная
Заготовки
Для заколок
Для кабошонов
Для клипс
Для колец
Для подвесок
Для сережек
Для броши
Для ободков
Для брелков
Основы
Для браслета
Для колье
Ювелирные ленты
Леска
Нити
Проволока
Спандекс и резинка
Цепочки
Шнуры
Бусины
Ажурные
Акриловые
Из натуральных материалов
Из полимерной глины
Из стекла и керамики
Металлические и под металл
Под жемчуг
Декоративные
Деревянные
Пластиковые
Кабошон
Бусины Swarovski
Наборы бусин
Станки для бисероплетения
Лэмпворк
Книги по бисероплетению
Вышивание
Наборы для вышивания
Вышивка крестом
Вышивка бисером
Вышивка лентами
Вышивка гладью
"Живая картина"
Ковровая техника
Вышивка подушек
Лицевая сторона
Оборотная сторона
Вышивка икон
Вышивка на изделиях
Вышивка часов
Вышивка на одежде
Канва
С рисунком
Без рисунка
Ткань с рисунком
Заготовки
Схемы
Иглы для вышивания
Мулине
Меланж
Металлик
Мультиколор
Х/Б
Шерсть
Сатин
Наборы мулине
Бобины
Нитки вышивальные
Аксессуары
Держатель
Доска
Карта
Коробка
Нитковдеватель
Органайзер
Подставка
Транспортир
Пяльцы
Круглые
Сборные
Гобеленовые
Напольные
Настольные
Пяльцы-рамки
Аксессуары
Вышивальные машинки
Книги по вышиванию
Вязание
Пряжа
Классическая
Классическая с пайетками
Трикотажная
Фантазийная
Спицы
5-ти компл.
Гибкие
Для кос и жгутов
Изогнутые
Круговые
Прямые
Разборные
Раздельные на леске
Чулочные
Крючки
Вязание крючком
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"Derwent" Держатель для удлинения карандаша 2 шт. ( в блистере ) 7мм, 8мм 2300124
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"Derwent" Держатель для удлинения карандаша 2 шт. ( в блистере ) 7мм, 8мм 2300124
без доставки
* цвет на фото может незначительно отличаться
"Derwent" Держатель для удлинения карандаша 2 шт. ( в блистере ) 7мм, 8мм 2300124
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Бренд:
Derwent
Цена:
802
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Отзывы (1)
Описание
Набор держателей для карандашей Derwent Pencil Extender в блистере.
В наборе 2 держателя для карандашей: серебряный - для карандашей большого диаметра , черный - для карандашей стандартного диаметра .
Размер блистера: 205мм*80мм*17мм
Характеристики
Количество в пачке
2
Бренд
"Derwent"
Страна происхождения
Соединенное Королевство
Тип товара
Держатель
Тип упаковки
в блистере
Наличие в магазинах
Отзывы (1)
Найдено 99 товаров
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