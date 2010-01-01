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без доставки
Derwent Держатель для удлинения карандаша 2 шт. ( в блистере ) 7мм, 8мм 2300124 Фото 1.

* цвет на фото может незначительно отличаться

"Derwent" Держатель для удлинения карандаша 2 шт. ( в блистере ) 7мм, 8мм 2300124

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Бренд: Derwent
Цена:
802 /шт
Без доставки
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Набор держателей для карандашей Derwent Pencil Extender в блистере.
В наборе 2 держателя для карандашей: серебряный - для карандашей большого диаметра , черный - для карандашей стандартного диаметра .
Размер блистера: 205мм*80мм*17мм
Количество в пачке
2
Бренд
"Derwent"
Страна происхождения
Соединенное Королевство
Тип товара
Держатель
Тип упаковки
в блистере
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